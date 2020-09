O neurologista Antônio Marmo Campos Furtado morreu nesta quinta-feira (24) em decorrência da Covid-19. O profissional estava há pelo menos 20 dias internado no Hospital São Francisco de Assis, onde também atendia, no Setor Aeroporto, em Goiânia. Não foram divulgadas informações sobre o sepultamento.

Em nota, Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) lamentou a morte e prestou condolências aos familiares e amigos do profissional.

O órgão prepara para o dia 15 de outubro uma homenagem para os médicos que morreram de Covid-19. A ação faz parte das comemorações do dia do médico, celebrado no dia 15 de outubro. De acordo com o Cremego, 19 médicos já morreram em decorrência da doença.

