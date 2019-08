Cidades Neta de Chico Mendes participa de manifestação pró-Amazônia em Goiânia Angélica Mendes, filha de Angela Mendes, faz doutorado em Ecologia na Universidade Federal de Goiás (UFG). Integrante do Comitê Chico Mendes, ela estava com a filha de 9 anos no protesto no Parque Vaca Brava

Estudante da Universidade Federal de Goiás (UFG), Angélica Mendes, de 29 anos, neta de Chico Mendes, participou da manifestação pró-Amazônia no Parque Vaca Brava, em Goiânia, na tarde deste sábado (24/8). A ativista estava no local junto com a filha, Lívia, de 9 anos. O movimento começou por volta das 14h, e encerrou por volta das 17 horas, após um "abraço" coletivo e...