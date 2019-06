Cidades Nervosismo de motorista 'dedura' mais de uma tonelada de maconha em caminhão, em Mineiros O suspeito chegou a dizer que tinha perdido a chave do baú e os homens da Polícia Rodoviária Estadual precisaram arrombar o compartimento

Um motorista, que não teve o nome divulgado, foi preso nesse sábado (8), em Mineiros, município do Sudoeste de Goiás, pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) transportando uma carga de 1.263 quilos de maconha em um caminhão-baú. O nervosismo e a contradição do autor revelaram a carga ilegal. A abordagem ocorreu durante uma operação de fiscalização na altura do km ...