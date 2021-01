Cidades Nenhuma morte por Covid-19 é registrada no primeiro dia de 2021 em Goiânia Número de casos da doença aumentou para 84.749

O informe epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, nesta sexta-feira (1º), não registrou nenhuma morte por Covid-19. Portanto, a capital do estado inicia o ano de 2021 com o mesmo número de mortes do último dia de dezembro: 2.090. Já o número de casos da doença aumentou para 84.749, depois que mais 83 registros de infecção pelo coronavírus foram notificados nas últimas 24...