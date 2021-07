Cidades “Nem todos conseguem separar a internet da vida real”, diz doutor em psicopatologia Relação entre depressão e redes sociais é tema de webinar realizado pelo Jornal O POPULAR em parceria com a FacUnicamps

Um mundo virtual que nem sempre condiz com a realidade. Um recorte que não pode ser visto como inteiro. As redes sociais, presentes na palma da mão, podem influenciar em um quadro de depressão? E em meio a uma pandemia que distanciou fisicamente as pessoas, quais consequências, positivas ou negativas, as redes podem trazer para a vida real? Depressão e a influência das r...