A irmã mais velha do ex-governador Maguito Vilela (MDB), Nelita Vilela, de 82 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (28), em decorrência da Covid-19. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas de Jataí, no Sudoeste de Goiás.

Nelita era viúva de Toniquinho JK, conhecido pela célebre frase no discurso do então candidato a presidente Juscelino Kubitschek que impulsionou a mudança da capital federal para o coração do país.

É a segunda morte por Covid-19 na família Vilela. No último dia 19, morreu Nelma Vilela Veloso, de 76 anos, irmã de Maguito e mãe do ex-deputado federal Leandro Vilela.

Em nota, Maguito e família “agradecem todas as orações e mensagens de apoio recebida em razão deste momento triste e também se solidarizam com todas as famílias que perderam seus entes queridos nesta pandemia.”