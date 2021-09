Cidades Negros têm mais risco de morrer de Covid mesmo no topo da pirâmide social, diz estudo Pesquisadores concluíram que as desigualdades raciais e de gênero contribuem para aumentar o risco de morte

O risco de morrer de Covid-19 é significativamente maior para homens negros e mulheres brancas e negras do que para homens brancos no Brasil, de acordo com um grupo de pesquisadores que analisou estatísticas oficiais sobre milhares de brasileiros mortos no ano passado. Ligado à Rede de Pesquisa Solidária, que reúne várias instituições públicas e privadas, o grup...