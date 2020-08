Cidades Negros são vítimas de 75% dos homicídios em Goiás Atlas da Violência mostra que 71% das mulheres assassinadas no Estado também são negras. Taxa de homicídios, no entanto, caiu

O Atlas da Violência 2020, publicado nesta quinta-feira (27), tem mais notícias ruins do que boas. A boa é que a taxa de homicídios em Goiás é a menor dos últimos sete anos. A péssima é que ela continua maior entre as populações mais vulneráveis. A recente edição mostra que uma pessoa negra tem 2,2 vezes mais chances de ser assassinada, no Estado, que uma não negra. ...