Cidades Negociação de débitos segue até sexta-feira A novidade deste ano é o lançamento do Cejusc Itinerante com atendimento em cinco bairros de diferentes regiões de Goiânia

Em parceria com a Prefeitura de Goiânia, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) dá início nesta segunda-feira (30) a 15ª edição da Semana Nacional da Conciliação que será realizada até sexta-feira (4). A novidade em 2020 é o projeto Cejusc Itinerante – Canal de Conciliação e Cidadania que irá levar equipes a vários bairros da capital para negociações de demandas do ...