Em quarentena, com sintomas de uma doença cuja origem era desconhecida e submetidos a pouco ou nenhum tratamento, os moradores das ainda pequenas cidades de Goiás enfrentaram, entre os anos de 1918 e 1919, a gripe espanhola. A epidemia da doença é considerada a mais mortal do século 20 e alcançou cinco continentes. Ainda hoje, a quantidade de vítimas é incerta, mas os estudos mais conservadores falam em ao menos 20 milhões no mundo. A pandemia do novo coronavírus, causador da infecção conhecida como Covid-19, trouxe à tona paralelos entre as duas doenças, que, subestimadas e comparadas com gripes menos graves, viram seu enfrentamento ser prejudicado ou enfraquecido em alguns momentos da história.

No Estado, o número de pessoas mortas pela doença naqueles anos é desconhecido, devido à falta de registros consistentes de atendimentos ou óbitos, mas o impacto da doença foi recuperado por pesquisadores, por meio de relatos de memórias, telegramas, documentos oficiais e jornais da época. Há informações, contudo, de que 80 pessoas morreram em um curto período de tempo na antiga Vila Boa, atual cidade de Goiás, capital do Estado que possuía menos de 10 mil habitantes à época.

Cidades foram atingidas, inicialmente, nas proximidades da estrada de ferro que vinha de Minas Gerais. Depois, a doença se alastrou e, segundo pesquisadores, atingiu praticamente todo o Estado. A gravidade, no entanto, não se compara à vista no município de São Paulo, por exemplo, onde valas comuns foram utilizadas para enterrar os mortos. Contudo, havia pouca ou nenhuma estrutura capaz de atender aos doentes. Na cidade de Goiás, um hospital de campanha foi criado no Colégio Sant’Anna e as enfermarias do Hospital de Caridade São Pedro de Alcântara receberam pacientes.

“Não havia nenhum tipo de tecnologia como temos atualmente. Mas era uma forma de atender as pessoas que não tinham condições de se medicar e nem podiam contar com os parentes. Era uma forma de promover o isolamento daquele que não podia estar no seio da família. As enfermarias eram uma tentativa de evitar a proliferação das doenças, mas muitos iam para elas para morrer também”, diz o doutor em História Leandro Carvalho Damacena, pesquisador da História da Saúde e das Doenças em Goiás.

À época, segundo o pesquisador, faltava saneamento básico, não havia políticas de prevenção e as medidas ainda eram baseadas em uma política sanitária higienista, voltada para o combate a focos epidêmicos e endêmicos. Diante da situação que se desenhava com o avanço da gripe espanhola, medidas foram adotadas pelas autoridades, como a suspensão das aulas, o estabelecimento de isolamento e a proibição de aglomerações públicas.

O medo da epidemia levou até mesmo à alteração dos rituais do Dia de Finados, em novembro de 1918. No País, houve a aprovação compulsória de todos os estudantes que estavam matriculados naquele ano. As ações têm paralelo com as adotadas durante a atual pandemia do novo coronavírus, principalmente pela indicação do isolamento como forma de controle da doença. Ao mesmo tempo, a confusão com os quadros sintomáticos de outras doenças, como a gripe comum, e a falta de conhecimento sobre o combate dificultavam a cura dos pacientes.

“Os surtos de gripe aconteciam sempre. À época, as pessoas podem ter pensado que era só mais um deles. Mas, aos poucos, começaram a ver que estava morrendo muita gente. Além disso, havia sintomas diferentes. Os pés ficavam pretos e as pessoas perdiam a capacidade de respirar. Eram sintomas mais agudos do que os de uma gripe comum, o que fazia as pessoas terem um sentimento de catástrofe”, explica o pesquisador Eliézer Cardoso de Oliveira, que estudou a ocorrência da gripe espanhola em Goiás durante o doutorado em Sociologia na Universidade de Brasília (UnB).

Segundo uma publicação do jornal Correio Oficial, feita em 19 de outubro de 1918, as complicações eram várias e se revelavam “sobretudo pelo lado dos pulmões e do coração”. O prognóstico era considerado favorável, exceto em pacientes cardíacos, com pneumonia, tuberculose ou asma, que inspiravam cuidados. Não havia remédio específico e o tratamento era sintomático, de acordo com a matéria.

Caridade marcou combate à doença

A caridade foi um dos traços marcantes do enfrentamento à doença, ao menos na cidade de Goiás, onde a ocorrência da gripe espanhola foi alvo de pesquisa feita por Leandro Carvalho Damacena durante o Mestrado em História na Universidade Federal de Goiás (UFG). De acordo com ele, registros feitos pela moradora Anna Joaquina Marques, reunidos em um memorial de lembranças, mostram a rotina de visitar a pessoas enfermas, no intuito de rezar por elas e para o oferecimento de outros cuidados de saúde.

“Ela e um grupo de irmãs que congregavam juntas iam às casas tentar prestar alguma ajuda aos enfermos. Mesmo com a orientação de permanecerem em quarentena, elas acharam importante e aquilo foi fundamental para o atendimento de algumas pessoas”, conta o pesquisador. “Elas saíam diariamente para ver o que as famílias estavam precisando. Não soube identificar se alguma delas adoeceu, mas esta ação foi importante para algumas pessoas que estavam precisando de alimentos ou atendimento”, completa ele.

A solidariedade também é traço marcante na lembrança de algumas famílias de Goiânia. É o caso dos Soares de Mello, que tiveram sua história registrada em livro por Flávia Soares Silva, hoje com 90 anos. O pai da autora, Vicente Leite, já falecido, atendeu pacientes da gripe espanhola nas casas do antigo Arraial dos Franciscos, que hoje é a cidade de Capitólio (MG). “Não havia um remédio específico. Então, meu pai fazia um remédio à base de um remédio da farmácia. Ele e a irmã dele, Augusta, visitavam os doentes. Segundo as memórias dos mais antigos, todos aqueles que ele visitou, se salvaram. Não se sabe quantos”, conta ela.

Para o doutor em Sociologia Eliézer Cardoso de Oliveira, que estudou a gripe espanhola na pesquisa “As representações do medo e das catástrofes em Goiás”, a epidemia causou grande impacto psicológico na população interiorana. Como exemplo, ele menciona a simbologia dos sinos das igrejas, que tocavam incessantemente com a sequência de mortes. Ainda assim, pontua ele, o enfrentamento à doença despertou aspectos positivos das relações sociais. “É um momento em que o egoísmo humano fica evidente, mas o altruísmo também. Temos exemplos do médico que morreu tentando salvar a vida das pessoas em um cordão sanitário (em Areias) e também das freiras que visitavam os doentes. O pior e o melhor do ser humano aparece nestas situações”, diz o sociólogo.