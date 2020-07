Cidades Negada ação que obrigava fornecimento de cloroquina para pacientes com a Covid-19 em Goiás Ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a União, o Estado de Goiás e o Município de Goiânia

A Justiça Federal negou liminar em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF) contra a União, o Estado de Goiás e o Município de Goiânia que buscava obrigar as três entidades a fornecer tratamento precoce com medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e adjuvantes para pacientes com a Covid-19. Em sua manifestação, o Esta...