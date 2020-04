Cidades Neblina encobre setores de Aparecida e Goiânia nesta quarta-feira (22) Fenômeno é resultado da condensação da umidade presente no ar

Uma forte neblina encobriu alguns pontos de Aparecida e Goiânia na manhã desta quarta-feira (22). O nevoeiro levou os motoristas a redobrem a atenção. O gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), André Amorim, explica que a condensação da umidade presente no ar em forma de vapor causou esse fenômeno. André relata...