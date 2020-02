Cidades Navio chinês que está no Porto de Santos será inspecionado pela Anvisa Dois tripulantes tiveram sintomas gripais durante a viagem, com tosse e dor de garganta

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) irá realizar nesta terça-feira, 18, a inspeção do navio Kota Pemimpin, embarcação chinesa que aguarda para atracar desde segunda-feira, 17, no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. O procedimento será realizado em conjunto com a vigilância epidemiológica do estado de São Paulo e do município d...