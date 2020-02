Cidades Navio carregado de minério da Vale corre risco de naufrágio no litoral do Maranhão Segundo o site Marine Traffic, o navio MV Stella Banner adernou a cerca de 100 quilômetros do porto de Itaqui, de onde saiu, com destino ao porto de Qingdao, na China

Um grande navio de transporte de minério corre risco de naufrágio no litoral do Maranhão. A informação foi confirmada ao Estadão/Broadcast pelo Ibama, que monitora a situação, e pela mineradora Vale, que dá suporte técnico e operacional no local, com o envio de rebocadores. A embarcação é de propriedade e operada pela empresa sul-coreana Polaris. Como o...