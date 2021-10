O naufrágio de um barco-hotel, na tarde desta sexta-feira (15), no Rio Paraguai, na altura de Corumbá (MS), a cerca de 415 km da capital, vitimou cinco pessoas de uma mesma família de Rio Verde. Ao todo, 12 passageiros que estavam na embarcação são do município que fica localizado no sudoeste goiano. Até o momento, foram localizados seis corpos entre todas as vítimas da tragédia e há dois identificados.

O POPULAR apurou que entre os familiares há uma mulher de Rio Verde que perdeu o pai, o esposo e um filho. Todos os familiares estão muito abalados, conforme uma parente que falou reservadamente à reportagem, e aguardam a chegada de mais informações, pois as buscas continuam no local do naufrágio.

Veja vídeo gravado pela líder da operação, sargento Geísa: