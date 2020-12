Cidades Natal e Réveillon devem ser sem abraços pela pandemia SES-GO recomenda festas de fim de ano apenas com moradores da mesma residência ou encontros com poucas pessoas, todas de máscaras

Atualizada às 20h07 As tradicionais festas de fim de ano, nas quais famílias e amigos se reuniam para comemorar Natal e Ano Novo, deverão ter menos pessoas juntas e sem os abraços para evitar o contágio do coronavírus em Goiás, de acordo com recomendação da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO). Para os encontros familiares, o documento foi discutido...