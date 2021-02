Cidades Nascimentos caem em ano pandêmico em Goiás Diferença na quantidade de bebês entre 2020 e 2019 foi de 2.663, ou seja, 3,23% menor. Efeito real da Covid deve ser sentido neste ano. No País, janeiro teve 5,29% nascidos a menos

O ano de 2020 registrou uma queda de 3,23% na quantidade de crianças nascidas em Goiás em comparação a 2019. Os números significam 2.663 crianças a menos que no ano anterior. Na capital, a diminuição foi ainda mais significativa e chegou a 12% mas não foi a mais alta do Estado: em Jataí chegou a 67% e em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal (DF), 1...