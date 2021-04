Cidades Nascidos em outubro começam a receber auxílio emergencial nesta terça-feira (27) O benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar

Brasileiros nascidos em outubro começam a receber nesta terça-feira (27) a nova rodada do auxílio emergencial. O benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar. O benefício começou a ser pago no dia 6 de abril. Os beneficiários que são inscritos no Bolsa Família começaram a receber o auxílio no dia 16 de abril. Os inscritos podem sacar ...