Cidades 'Nasci novamente', declara padre Marcelo Rossi uma semana após cair em missa Padre Marcelo foi empurrado por uma mulher que alega sofrer transtornos mentais. Na ocasião, o religioso preferiu não registrar um boletim de ocorrência

Na celebração de missa neste domingo, 21, o padre Marcelo Rossi falou sobre o acidente que sofreu no domingo anterior e não conseguiu segurar as lágrimas. "Estou sem remédio. Foi uma dor muito forte. Só sei que, naquele momento, veio uma consciência tão forte que Deus estava me dando de novo o batismo. Nasci novamente", declarou o religioso. Padre Marcelo foi empurra...