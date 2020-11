Cidades Nasce primeira bebê da Maternidade Célia Câmara, em Goiânia Unidade atende exclusivamente pacientes com Covid-19 há oito meses. Mãe da pequena Isis havia testado positivo e criança nasceu saudável

O primeiro parto do Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara (HMMCC) foi registrado nesta quarta-feira (11). Funcionando há oito meses como unidade referência no atendimento aos pacientes com coronavírus (Sars-CoV-2), a unidade ainda não havia iniciado as atividades de atendimento às gestantes por conta da pandemia. E o nascimento da pequena Isis ocorreu porque a...