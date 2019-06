Cidades Nasa anuncia missões para pesquisar o Sol e estudar maior lua de Saturno Expedições pretender investigar sistema de radiação do astro e desbravar Titã

A agência espacial americana (Nasa) anunciou nesta semana novas missões: para compreender o Sol e seus efeitos dinâmicos no espaço e para estudar Titã, a maior lua de Saturno. O estudo do Sol será feito em duas missões. A primeira investigará como o sol derrama partículas e cria um sistema dinâmico de radiação no espaço. A segunda vai estudar a reação da Terra a ...