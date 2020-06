Onze novos casos e duas mortes pela Covid-19 foram registrados nas últimas 24 horas em Goiânia. Em boletim divulgado neste sábado (13), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do município registra 3.229 casos confirmados e 88 mortes. Há ainda 200 pessoas internadas e 736 já se recuperaram do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

De acordo com a SMS, dos 3.229 casos confirmados, 2.237 (69%) seguem sob investigação epidemiológica. O boletim informa ainda que 54% (1.744) dos infectados em Goiânia são do sexo feminino, contra 46% (1.485) homens. A maior concentração dos casos 44%, ou seja 1.433, está na faixa de 20 a 39 anos e o Setor Bueno permanece como bairro com o maior número de casos confirmados, 187.

Entre os sintomas mais frequentes, destacam-se tosse e febre com 56% e 54%, respectivamente. Em seguida, com 39% está a dor de cabeça, a perda de paladar e olfato com 33%.

Redução

Chama a atenção no boletim da SMS o baixo número de casos confirmados: 11. Há semanas que o dado estava na casa das centenas e na sexta-feira (12) totalizou 196. A variação pode estar associada à dificuldade que um laboratório particular relatou em atender à elevada demanda no Estado, inclusive as análises da capital. Em função do horário não foi possível verificar o motivo da queda brusca com a secretaria.