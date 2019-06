Cidades Nanocápsulas ativadas por calor podem ajudar no tratamento do câncer Professor destaca que ainda não há previsão para experimentos em humanos

Uma nova técnica que envolve o uso de nanocápsulas pode ajudar no tratamento de tumores. O método envolve o transporte de medicamentos antitumor por meio de cápsulas em escala nanométrica (bilionésima parte do metro) feitas com membranas de células cancerosas. Junto com os medicamentos, elas carregam materiais fotoativos (ativados pela luz), como o ouro, que aquecem a...