Namorado de gerente de hipermercado desaparecida em Bela Vista de Goiás é preso em Tocantins Allan Pereira dos Reis, de 25 anos, foi detido durante uma abordagem da PM de Divinópolis. A polícia já trabalha com a hipótese de homicídio

Allan Pereira dos Reis, de 25 anos, suspeito de envolvimento no desaparecimento da gerente de hipermercado Fernanda de Souza Silva, de 33 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (18) em Divinópolis (TO). Ele foi parado durante uma abordagem da Polícia Militar (PM) do município e a princípio teria apresentado documentos falsos. Após confirmação da real identidade, a ...