Cidades Namorada de ator de 'Chiquititas' morto com os pais faz texto: "Só queríamos ser livres para amar" Rafael Miguel, de 22 anos, e seus pais foram assassinados pelo sogro no último domingo (9) ao revelarem a gravidez da jovem

Isabela Tibcherani, namorada de Rafael Miguel, ator assassinado no último domingo, 9, usou suas redes sociais para lamentar a morte do companheiro e pedir respeito pelo momento de luto. O casal namorava há um ano e dois meses. Em uma publicação no Facebook, a jovem de 18 anos compartilhou imagens do último encontro que teve com o namorado: "E ontem a gente se ree...