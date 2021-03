Cidades Na semana da mulher, Barro Alto recebe serviços de atenção à saúde feminina Carreta da Prevenção ao Câncer de Colo de Útero e Mamografia atenderá em Barro Alto nesta semana. Meta da Policlínica de Goianésia é atender 150 mulheres

O município goiano de Barro Alto, na região do Vale do São Patrício, recebe nesta semana a unidade móvel de prevenção ao câncer de colo de útero e de mama da Policlínica de Goianésia. De acordo com a secretária municipal de saúde de Barro Alto, Adriana Pires da Silveira, o objetivo é atender 150 pacientes para exames de Papanicolau e mamografia até sexta-feira. “A carret...