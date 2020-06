Cidades Na periferia de Goiânia, casos sobem de 5 a 10 vezes em 1 mês

Dos 20 bairros de Goiânia com mais casos confirmados de Covid-19 nesta segunda-feira (22), todos registraram um crescimento superior a 100% em um intervalo de um mês, sendo que os 7 com maior evolução registrada neste período estão na periferia da capital. No começo do mês, O POPULAR havia mostrado que o novo coronavírus (Sars-CoV-2) já avançava com mais velocidade nas ...