Cidades Na pandemia, governo reduz Farmácia Popular, que trata comorbidades da Covid Número de pessoas atendidas pelo programa e rede de farmácias diminuiu em 2020

Criado para distribuir remédios gratuitos ou com descontos à população de baixa renda, o programa Farmácia Popular foi reduzido na gestão de Jair Bolsonaro mesmo durante a pandemia da Covid-19. A rede de farmácias atende a pessoas com doenças crônicas, como asma e hipertensão, e que, portanto, estão no grupo de risco do coronavírus. Em 2020, primeiro ano da pand...