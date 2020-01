Cidades Na lista de alvos da Operação Sofisma, ex-presidente do Detran alega inocência Em nota, João Furtado afirma que vai lutar pela responsabilização daqueles que violaram seus direitos. Defesa do procurador também questiona investigação

Na lista entre os investigados da Operação Sofisma, que apura desvio de verba pública destinada a publicidade na gestão do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), o ex-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) e procurador do Estado João Furtado diz, em nota, estar certo de sua inocência e afirma que não deixará de se defender e “de l...