Na Grande Goiânia, 3 motoristas do transporte coletivo morreram por Covid-19

Três motoristas do transporte coletivo de Goiânia e da região metropolitana já morreram devido às complicações causadas pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), de acordo com o boletim do sistema, elaborado pela RedeMob Consórcio e pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano e Passageiros da Região Metropolitana de Goiânia (SET). Duas das vítimas eram funcionários da R...