Cidades Na gaveta do Senado, ampliação de compra de vacinas pela iniciativa privada perde força Lei vigente também autoriza o poder público a assumir responsabilidades jurídicas, como eventuais danos civis em caso de efeitos colaterais dos imunizantes

O projeto de lei que amplia a possibilidade de compra de vacinas contra a Covid-19 pela iniciativa privada completou 40 dias na gaveta do Senado, e os senadores avaliam que, por ora, são pequenas as chances de a proposta prosperar. Após uma rápida tramitação na Câmara dos Deputados e contando com o apoio de parte do setor empresarial, o projeto de lei chegou ao Sen...