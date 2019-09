Cidades Na comemoração do Dia Cerrado, bioma sofre mais com queimadas do que a Amazônia Nos primeiros dias de setembro, mais de 8 mil focos de incêndio florestais foram registrados

Esta quarta-feira (11) é o Dia do Cerrado, bioma que tem 5% da biodiversidade do planeta. Contudo, nos primeiros dias de setembro, mais focos de queimada foram registrados na região do que na Amazônia, justamente o inverso do que vinha ocorrendo em agosto e ao longo do ano. Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) mostram que, até a última terça-...