Cidades Números de enfarte aumentam até 34% no Natal, diz pesquisa As doenças cardiovasculares preocupam porque lideram as mortes no Brasil com mais de 300 mil casos por ano e a atenção precisa estar redobrada a partir dos 40 anos

A noite do dia 24 de dezembro possui um índice 37% mais alto de casos de enfarte do que o restante dos dias do ano. O dado, revelado por uma pesquisa do periódico BMJ, mostrou que o risco de ataque do tipo aumenta em 15% no período do Natal (de 24 a 26 de dezembro) e que esse número pode ser ainda maior às 22 horas da véspera do Natal. Entre os principais pontos analisados p...