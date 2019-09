Cidades Número de veículos avança 88% em 10 anos em Goiás Enquanto o crescimento da população no Estado entre 2009 e 2019 foi de 18,43%, o da frota subiu quase 5 vezes mais. Em Goiânia há 0,8 veículo para cada habitante

O número de veículos em Goiás cresceu quase cinco vezes mais do que o da população no Estado em dez anos. Em 2009 a frota totalizava 2,12 milhões de unidades, neste ano, já alcançou mais de 4 milhões, um incremento de cerca de 1,8 milhão de veículos, equivalente a uma alta de 88,84%. No mesmo período a população cresceu 18,43%, passando de 5,9 milhões para em torno d...