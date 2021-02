Os municípios goianos registravam até a tarde desta sexta-feira (5) mais de 125 mil vacinados contra a Covid-19. O número consta no boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), que mostra ainda a atualização de novos casos da doença – 2.246 nas últimas 24h.

Segundo a SES, o total de contaminações desde o início da pandemia chegou a 359.918 casos. Destes, há o registro de 345.297 pessoas recuperadas. No Estado, há 307.406 casos suspeitos em investigação. Já foram descartados 221.455 casos.​

São 7.685 óbitos confirmados em razão do coronavírus (Sar-CoV-2), causador da Covid-19, 42 em 24h. Com os números atuais, a taxa de letalidade da doença em território goiano é de 2,14%. Outros 193 óbitos suspeitos de terem ligação com Covid-19 estão em investigação.

Em relação ao recebimento e distribuição de vacinas, a SES lembra que o Estado de Goiás já recebeu 278.480 doses, sendo 212.980 da CoronaVac e 65.500 da AstraZeneca. Destas, foram distribuídas 155.780 doses, sendo 90.280 da CoronaVac e 65.500 da AstraZeneca.