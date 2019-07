Cidades Número de presos mortos em rebelião no Pará sobe para 57 A rebelião começou por volta das 7h, quando um grupo de presos da facção Comando Classe A (CCA) invadiu a ala dos integrantes do Comando Vermelho (CV)

A Secretaria de Segurança do Pará confirmou que subiu para 57 o número de presos que foram mortos durante uma rebelião no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará, na manhã de hoje (29). De acordo com o órgão, 16 detentos foram decapitados e o restante morreu por asfixia. O governo local também decidiu que 10 dos 16 líderes identificados serão ...