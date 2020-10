Cidades Número de pessoas com sintomas de Covid cai em Goiás, diz IBGE Pesquisa aponta que entrevistados com algum sintoma gripal diminuíram 18,7% de agosto para setembro. Infectologista considera decréscimo da pandemia em Goiás

Pelo menos 404 mil pessoas que moram em Goiás apresentaram um sintoma do coronavírus durante o mês de setembro, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid-19 (Pnad Covid-19) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número é 18,7% menor do que o registrado em agosto, quando 497 mil pessoas afirmaram ter tido a mesma condição....