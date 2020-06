Cidades Número de mortos por Covid-19 no Brasil sobe para quase 50 mil Foram registrados 34.666 novas infecções em 24 horas; no mesmo período, mais 1.022 mortes foram confirmadas

O Brasil já tem 1.067.579 de casos confirmados de Covid-19 e 49.976 mortes pela doença, informou o Ministério da Saúde neste sábado (20). Foram registrados 34.666 novas infecções em 24 horas. No mesmo período, mais 1.022 mortes foram confirmadas. É o 5º dia seguido com mais de 1.000 vítimas registradas. As mortes confirmadas em 24 horas não necessariamente ocorreram...