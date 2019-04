Vida Urbana Número de mortos no Rio de Janeiro sobe para 19 São mais de 100 militares, cães farejadores, drone, helicópteros, ambulâncias e viaturas de recolhimento de cadáveres

Os bombeiros retiraram, no final da tarde de hoje (17), o corpo de um homem dos escombros dos dois prédios que desabaram no condomínio Figueiras do Itanhangá, na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro. Com isto, são agora 19 o número de mortos no desabamento ocorrido na última sexta-feira (12). Pela manhã, homens dos bombeiros retiraram dois c...