Vida Urbana Número de mortos em desabamento no Rio de Janeiro sobe para três Um homem que havia sido resgatado morreu no hospital da Unimed

Subiu para três o número de mortos no Condomínio Figueira, na comunidade do Muzema, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um homem que havia sido resgatado morreu no hospital da Unimed. Com isso, chega a 9 o número de pessoas resgatadas com vida. Segundo o coronel Geises, subcomandante-geral da Defesa Civil, 13 pessoas estão desaparecidas. Segundo os moradores do con...