O número de mortes por covid-19 na França subiu nesta sexta-feira, 10, para 13.197, das quais 554 ocorreram nas últimas 24 horas. Entre as vítimas se registra a morte de um menino de menos de 10 anos na região parisiense.

O diretor-geral de Saúde do país, Jérôme Salomon, disse em entrevista coletiva que 8.598 das mortes foram registradas em hospitais e 4.599 em residências e asilos.

Salomon também informou que 31.267 pessoas estão internadas em hospitais e 7.004 em unidades de tratamento intensivo (UTI), o que reflete, segundo ele, que o progresso da pandemia continua "muito dinâmico" e as medidas de isolamento devem ser mantidas.

O diregor-geral relatou que entre as vítimas das últimas 24 horas há a de um menino, de menos de 10 anos, que estava em terapia intensiva, em Île de France (região parisiense). "Mas as causas dessa morte parecem múltiplas, apesar de que foi diagnosticado com uma infecção por covid-19."

Trata-se da primeira morte de um menino tão jovem na França, onde uma adolescente de 16 anos morreu no fim de março com com a covid-19.