Cidades Número de mortes por Covid-19 em Goiás triplica em 28 dias Estado somou nesta terça-feira (29) 1.501 óbitos pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2)

O número de mortes em Goiás por Covid-19 mais que triplicou em menos de um mês. Em 30 de junho, eram 491 óbitos confirmados. No início da noite desta terça-feira (28) eram 1.501, segundo dados disponíveis no portal da Secretaria Estadual da Saúde. A letalidade está em 2,44% e 797 suspeitas foram descartadas. Em Goiânia, agora são 429 mortos em decorrência do ...