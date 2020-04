Atualizada às 19h37 do dia 12/04/2020.

O número de mortes causadas pelo novo coronavírus (Covid-19) em Goiás subiu para 14 de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) neste domingo (12). Elas estão distribuídas nos municípios de Aparecida de Goiânia (1), Goiandira (1), Goiânia (7), Luziânia (2), Pires do Rio (1), Rio Verde (1) e Valparaíso de Goiás (1).

A SES-GO havia divulgado no ínicio da tarde deste domingo que o número de casos confirmados no Estado eram 229. Porém, no início da noite do mesmo dia a assessoria de imprensa da pasta informou que o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) havia contabilizado dois casos suspeitos como confirmados, sendo um em Uruaçu e outro em Pirenópolis. Dessa forma, o número correto de casos confirmados em Goiás são 227. (Leia a errata no fim da matéria.)

Mortes

Neste sábado (11), o Estado contabilizava 10 mortes. Os novos óbitos estão em Aparecida de Goiânia, Valparaíso de Goiás e Goiânia. Em Aparecida, se trata de uma mulher de 45 anos que tinha comorbidades prévias e estava internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Goiânia (HGG) e não resistiu. Em Valparaíso, a vítima foi um idoso de 88 anos que estava internado no Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao Coronavírus (HCamp) desde o dia 29 de março.

Há quatro (4) óbitos suspeitos em investigação nas cidades de Araçu (1), Hidrolândia (1), Itapaci (1) e São Francisco de Goiás (1). Já foram descartados 18 óbitos nos municípios de Águas Lindas de Goiás (1), Bela Vista de Goiás (1), Bonfinópolis (1), Caldas Novas (1), Edealina (1), Goiânia (6), Inhumas (1), Iporá (1), Luziânia (1), Mineiros (1), São Luís dos Montes Belos (1), Senador Canedo (1) e Valparaíso de Goiás (1).

Balanço

Goiás tem 227 casos confirmados, 3.646 em investigação e 1.675 descartados. No Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 63 amostras em análise aguardando liberação.

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás (2), Aloândia (1), Anápolis (18), Anhanguera (1), Aparecida de Goiânia (5), Bela Vista de Goiás (1), Bom Jesus de Goiás (1), Caldas Novas (1), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (2), Goiandira (1), Goianésia (10), Goiânia (126), Goiatuba (1), Guapó (1), Itaguaru (1), Itumbiara (5), Jataí (4), Luziânia (8), Montividiu (1), Nerópolis (1), Nova Glória (1), Nova Veneza (1), Paranaiguara (1), Pires do Rio (1), Professor Jamil (1), Rialma (2), Rio Verde (13), São Luís dos Montes Belos (2), Senador Canedo (1), Silvânia (1), Trindade (3), Valparaíso de Goiás (6) e Vianópolis (1).

Há 19 casos confirmados internados. Destes, 3 estão em unidades públicas da rede estadual e 16 na rede privada. Há ainda 59 casos suspeitos e em investigação que encontram-se internados; destes, 37 estão na rede pública e 22 na rede privada.

Errata da SES-GO:

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que o Cievs Goiás identificou que dois casos divulgados como confirmados ainda estão em investigação. Desta forma, há 227 casos confirmados em Goiás. Os registros dos municípios de Pirenópolis (1) e Uruaçu (1) seguem como suspeitos dentro dos 3.646 casos em investigação no Estado.