Os casos de mortes confirmadas pelo novo coronavírus em Goiânia aumentaram 61% desde a última sexta feira. No dia 1º de maio, a capital tinha 13 mortes pela infecção do vírus SARS-Cov-2. Nesta sexta (8), o número saltou para 21, o que representa aumento de 61% neste período. Já os casos confirmados pularam de 451 para 659. O acréscimo, neste caso, foi de 46%.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que entre estes casos, 355 são mulheres e 304 são homens. Do total, 223 são trabalhadores da saúde, sendo a maioria técnicos de enfermagem e médicos. Além disso, o boletim ainda mostra que 278 (que representa 42% do total) são pessoas com idades entre 20 e 39 anos. Outras 231 confirmações (35%) são de pessoas com 40 até 59 anos.

Pessoas com mais de 60 anos representam 18% do total de infectados, com 117 confirmações. Já os adolescentes com idades entre 10 e 19 anos representam 3%, com 18 casos e crianças menores de 10 anos são 2% do total, com 15 registros.

A SMS também informou que tem 309 com as investigações concluídas. Desta maneira já é possível saber que 220 deste não precisaram ser internados para tratamento contra os sintomas, diferente de outros 89, que foram internados, sendo 51 deles em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) das redes pública ou privada.