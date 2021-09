Cidades Número de mortes de idosos por Covid em Goiás subiu em julho Quantidade de mortos teve aumento de 4% entre junho e julho e proporção cresceu 32,9%. Diminuição da proteção é principal fator

A quantidade de óbitos por Covid-19 entre pessoas com 60 anos ou mais subiu 4% em julho, em Goiás, em comparação com junho. A proporção de mortes nessa faixa etária também cresceu 32,9%. Saúde acredita que fenômeno é resultado da diminuição da proteção contra a doença entre idosos. Dados parciais de agosto apontam para uma manutenção do crescimento proporção de idosos...