Cidades Número de mamografias cai em Goiás Medo da infecção pelo coronavírus afasta as mulheres do exame que pode diagnosticar o câncer de mama precocemente, melhor estratégia para tratamento da doença

Com uma estimativa de 1,6 mil novos casos de câncer de mama em 2020, Goiás apresenta uma redução de 50% no número de mamografias realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em comparação aos últimos dois anos. A previsão dos novos diagnósticos é do Instituto Nacional do Câncer (Inca), órgão do Ministério da Saúde que aponta 66 mil novos casos no País. Nacionalmente, ...