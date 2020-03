Cidades Número de infectados pelo novo coronavírus sobe para 25 no Brasil Primeiro caso de coronavírus no País foi notificado no dia 26 de fevereiro, logo após o carnaval. O paciente tinha viajado para a Itália, assim como boa parte dos outros infectados, que também viajaram para Estados Unidos, Irã e Japão

Subiu para 25 o número de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Brasil, de acordo com balanço divulgado na tarde deste domingo (8) pelo Ministério da Saúde. São 16 casos em São Paulo, três no Rio de Janeiro, dois na Bahia e um em cada um esses Estados: Alagoas, Espírito Santo, Distrito Federal e Minas Gerais. Em relação ao boletim anterior, divulg...