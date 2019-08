Cidades Número de focos de incêndio em todo o Brasil neste ano já é o maior desde 2013 De 1.º de janeiro a este domingo, 18, foram registrados 71.497 focos em todo o País – alta de 82% em relação aos 39.194 focos registrados no mesmo período do ano passado

Depois de o Amazonas decretar, há dez dias, situação de emergência no sul do Estado e na região metropolitana de Manaus por causa de queimadas, o governo do Acre declarou na sexta-feira, 16, estado de alerta ambiental também por causa dos incêndios em matas. O problema se espalha pelo Mato Grosso e pelo Pará, mas não se restringe à Amazônia, ocorrendo e...