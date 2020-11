Cidades Número de feminicídios em Goiás cresce em 2020 Na contramão dos demais indicadores, crime teve aumento de 20% se comparado com mesmo período de 2019

O crime de feminícidio teve um aumento de 20% em Goiás quando comparados os meses de janeiro a setembro do ano passado com o mesmo período de 2020, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO). Foram 24 notificações em 2019, contra 40 neste ano. “A pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2) influenciou muito nos números de violência doméstica, pois...