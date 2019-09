Cidades Número de consultas psiquiátricas pelos planos de saúde sobe 20% em dois anos No total, quantidade de atendimentos feitos por convênios médicos no País aumentou apenas 0,5%. Operadoras têm desenvolvido programas específicos de prevenção e tratamento dos transtornos mais comuns, como depressão e ansiedade

O estresse e a ansiedade já faziam parte do dia a dia da comissária de bordo Carla (nome fictício), de 38 anos, há anos. Sempre ocupada, ela nunca deu grande importância para o problema. Quando o filho nasceu, em 2018, os sintomas, até então leves, se agravaram, levando Carla, em junho, a uma crise nervosa que a fez jogar o bebê-conforto com o filho no chão. "Ele já...